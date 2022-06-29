TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Harası'nda 50 tayın satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde edildi. İhalede 60 Arap koşu tayından 50'si satılırken 'Kızıl Gezegen' isimli tay 460 bin liradan alıcı buldu.

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  • 29.06.2022 11:37
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:37
TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde etti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Harası’nda 50 tayın satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde edildi. İhalede 60 Arap koşu tayından 50’si satılırken ’Kızıl Gezegen’ isimli tay 460 bin liradan alıcı buldu.

TİGEM 2022 yılının ikinci koşu tayı satışı, Karacabey Tarım İşletmesinde gerçekleştirildi. Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların camianın beğenisine sunulduğu açık artırmada, ortalama 105 bin TL fiyatla 50 tay satıldı. Satışlarda toplam 5 milyon 265 bin TL satış hasılatı elde edildi. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak’ın açılış konuşmasıyla başlayan satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı ‘Kızıl Gezegen’, Muhannad Daravsha tarafından 460 bin TL’ye satın alındı. TİGEM’in 2022 yılında düzenleyeceği bir sonraki koşu tayı satışında, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar 26 Temmuz 2022 Salı günü Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek ihaleyle camianın beğenisine sunulacak.

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İHA

Editör
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