TİGEM, tay satışından tek seferde 31 milyon 20 bin liralık gelir elde etti

Karacabey Harası’nda 54 tayın satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi. "Aydın Dayı" isimli tay 2 milyon 650 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilen ihalede 60 Arap koşu tayından 55’i satılarak 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 55’i 75 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Özşahinler Lojistik tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan "Aydın Dayı" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Aydın Dayı"yı, İzzet Yıldız’ın 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı "Köksal" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon 750 bin Mehmet Altın’ın aldığı "Öktemtay" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 55 tayın satışından toplam 31 milyon 20 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tay satışı ihalesinde, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarmanın müdahalesiyle çıkan gerginlikler yatıştırıldı.