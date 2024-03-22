TİKA Afrika'nın güneyindeki Lesotho'da Ramazan'ın bereketini paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen “Ramazan Programları” kapsamında Güney Afrika ülkesi Lesotho’da ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri teslim edildi.

TİKA tarafından Ramazan ayı vesilesiyle “Lesotho’da Güvenli Gıdaya Erişim” teması kapsamında düzenlenen ve ülkenin temiz gıdaya erişimde en çok güçlük çeken dağlık bölgesi Mokhotlong’da ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri ulaştırıldı.

Lesotho Ulusal Parlamento Milletvekili, Bolala Khesa’nın katılımıyla gerçekleştirilen program açılışında, Milletvekili Khesa, "Cömert Türk Milleti tarafından ulaştırılan bu yardımlar, biz Lesotholular için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Türkiye’ye ve TİKA’ya yardımları için minnettarız” dedi.

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) arasında yer alan Lesotho, küresel ısınmanın meydana getirdiği iklimsel sınamalardan, dünya çapında deneyimlenen covid-19 salgınının getirdiği ekonomik kırılganlıklardan oldukça yoğun bir biçimde etkilendi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sebep olduğu gıda güvenliği risklerinden de derin bir biçimde etkilenen Lesotho kısa ve orta vadede bu iklimsel, ekonomik ve insani riskleri azaltma gayreti içinde.