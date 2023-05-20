TİKA Başkan Yardımcısı Urdun: 'Afrika'nın sorunları, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve birikimle Afrikalılarla gayet güzel çözülebilir'

Afrika’da yaşam standartlarını yükseltmek için geçici ve kısa vadeli çözümler yerine kalıcı projeleri hayata geçiren Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), 25 Mayıs Afrika Birliği’nin kuruluşunun 60. yılı sebebiyle paneller düzenledi.

Afrika’nın birlik olmak için attığı ilk adım olan ve sömürgeciliğin pençesinden kurtulmak için gerçekleşen ilk hareket olan Afrika Birliği’nin kuruluşunun 60. yılında düzenlenen etkinliğe, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Afrika kıtasından gelen misafirler katıldı. Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Afrika kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltmek için tüm gücüyle seferber olurken, burada yaşayan insanların su, barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların yoksunluğunu giderebilmek adına da, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Derneğin 25 Mayıs Afrika Birliği’nin kuruluşunun Afrika Günü olarak kutlanmasının 60. yılına özel düzenlediği panelde Afrika’nın bağımsızlık, aralarında birlik, sağlık ve eğitim gibi konularda nasıl daha ileri gidebileceği hakkında konular görüşüldü.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, “Afrika’nın sorunlarını, nasıl Afrikalılar çözer diyor ve inanıyorsak Afrika’nın tam bağımsızlığını da muhakkak ki Afrikalı kardeşlerimiz gerçekleştirecektir. Bu kardeşlerimizin bir kısmı bugün bu salonda bizimle beraberler. Geleceğin Mandelaları, Lumumbaları ve Thomas Sankaraları bugün bu salonda bizimle beraberler. Öğrenci kardeşlerimin her zaman söylediğim gibi geleceğin bağımsız ve güçlü Afrika’sının mimarları kurucusu sizler olacaksınız. Tarih bu şerefli yükü omuzlarınıza yüklemiş durumda bunu başaracağınıza inancımız tam. Afrika’nın bu tam bağımsızlık yolculuğunda Türkiye ve TADD olarak ön koşulsuz destek olmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya hazırız. Bugün Afrikalı ihtiyacı olan daha fazla sömürü veya acıma değil yeni fırsatlar ve adalettir. Sözlerime son verirken Fransızların 1789 tüm dünyaya haykırdıkları özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sloganının sadece Batı medeniyeti için değil, tüm insanlık ve Afrika’nın geçerli olduğu günleri en yakın zamanda Görmek umuduyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Urdun, “Afrika’nın sorunları, Türkiye’nin sahip olduğu tecrübe ve birikimle Afrikalılarla gayet güzel çözülebilir. Bu ilke çerçevesinde, Türkiye - Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi en temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bunun için de meslek edindirme merkezlerinden, tarımsal kalkınma projelerine, hastane ve okul inşasından, kadın girişimciliğini desteklemeye kadar ihtiyaçlara göre projeler ortaya çıkar. Kıtanın farkındalığı artırmaya ve kıta insanı ile doğrudan temas kurmak amaçlanmaktadır. Sektör olarak sağlık sektörü çok önemlidir. TİKA’nın Afrika faaliyetlerinde sağlık sektörü öncelikli olmaktadır. Sağlık alanında gerçekleşen projelerde, tüm kamu kurumu kuruluşları ile tüm STK’larla Türkiye’nin dost ve kardeş elinin Afrika kıtasına uzanmasında işbirliği ve koordinasyon halinde hareket edilmektedir” şeklinde konuştu.