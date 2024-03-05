TİKA Çad'da 'biyokimya laboratuvarı' kurulmasına destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarımı ve donanımı yapılan ’biyokimya laboratuvarı’ Çad’da hizmete açıldı.

Orta Afrika ülkesi olan Çad’ın ekonomisi ve istihdamı tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ancak hayvan hastalıkları, üretimde verim düşüklüğüne yol açarak ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu soruna çözüm olması amacıyla TİKA tarafından desteklenen ’biyokimya laboratuvarı’ kuruldu. Çad’da bulunan Kalkınma İçin Hayvansal Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne (IRED) bağlı olan biyokimya laboratuvarı, TİKA tarafından onarıldı ve modern ekipmanlarla donatılarak tekrar hizmete açıldı.

Hayvan hastalıkları araştırılacak

Türkiye’nin burslarıyla doktorasını hayvancılık alanında tamamlayan Dr. Annour Adoum Batıl ve ekibi, TİKA tarafından kurulan laboratuvarda Çad’da görülen hayvan hastalıklarını araştıracak ve Çad’ın kendi öz kaynaklarıyla hayvan aşıları geliştirmesine imkan sağlayacak.

Laboratuvarın açılış törenine Çad’ın Hayvancılık ve Hayvansal Üretim Bakanlığı Devlet Genel Sekreteri Mme. Fatime Kodbe, IRED Genel Müdürü Dr. Abdel Aziz Arada Izzedine, ulusal medya mensupları ve birçok davetli katıldı.

IRED Genel Müdürü Dr. Abdel Aziz Arada Izzedıne yaptığı konuşmada, kurulan biyokimya laboratuvarının, ihtiyaç duyulduğunda diyabet gibi çeşitli insan hastalıklarının analizlerinde dahi kullanılabilecek düzeyde olduğunu ve şu an itibarıyla Çad’ın en gelişmiş laboratuvarı olduğunu belirtti.