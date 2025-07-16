TİKA'dan Gambiya'da '15 Temmuz Demokrasi Yolu' ağaçlandırma projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsünde "15 Temmuz Demokrasi Yolu Gambiya Üniversitesi Ağaçlandırma Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında, üniversite kampüsünde yer alan ve farklı fakülteleri birbirine bağlayan yürüyüş yolunun iki yanına toplam 200 ağaç fidanı dikildi. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Banjul Büyükelçisi F. Türker Oba, Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Herbert Robinson ve TİKA’nın Gambiya Koordinatörü Ali Kerim katıldı. İlk fidanlar protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Gambiya Üniversitesi Rektörü Robinson, Türkiye’nin böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirdiği bu projeden dolayı teşekkür ederek, projenin tamamlanmasıyla birlikte kampüsün çevre düzenlemesine katkı sağlanacağını ifade etti. "15 Temmuz Demokrasi Yolu" adı verilen proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması hem de 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının Gambiya’da yaşatılması amaçlanıyor.