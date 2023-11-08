TİKA'dan Gazzeli işçilere acil barınma desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Şeria’ya yerleşen yaklaşık 6 bin Gazzeli işçiye şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan malzeme seti desteğinde bulundu.

İsrail’de çalışan yaklaşık 18 bin Gazzeli işçinin çalışma izinleri iptal edildi. Bu işçilerin bir kısmı İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanırken, yaklaşık 6 bin işçi ise kendi imkanlarıyla Batı Şeria’ya ulaştı. Batı Şeria’ya gelen işçiler de Ramallah, Eriha, Kalkilya, Tulkarem, Cenin, Nablus, El Halil, Kudüs, Selfit, Beytüllahim ve Tubas şehirlerindeki barınma merkezlerine yerleşti. TİKA, Filistin Başbakanlık ve Çalışma Bakanlığı iş birliğinde bu işçilere şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan bin adet malzeme seti desteğinde bulundu. TİKA tarafından hazırlanan malzemeler, işçilere dağıtılmak üzere Filistin Çalışma Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.