TİKA'dan Güney Afrika'da kadınlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ‘Mpumalanga Geleneksel Boncuk Takı Eğitimi Projesi’ çerçevesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 13 kadına takı yapım eğitimi verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan ve Eswatini ile Mozambik’e sınırı bulunan Mpumalanga bölgesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Ndzunza Mtshabi Geleneksel İdaresi işbirliği ile 11 kadına geleneksel takı yapım eğitimi verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara üretime geçmelerine destek olmak amacıyla geleneksel takı yapımında kullanılan boncuk, iğneler, makaslar, saklama şişeleri vb. gerekli tüm malzemeler TİKA tarafından sağlandı. Eğitim sonrası kursiyerlere sertifikaları ise Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Konutu’nda bölgenin Prensesi Nonkululeko Ratseke-Mahlangu ve Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş’ın katıldığı törenle dağıtıldı. Prenses Nonkululeko Ratseke-Mahlangu, törende yaptığı konuşmada TİKA’ya yerel toplulukları kalkındırma alanındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Kandaş da, Türkiye’nin Güney Afrika’da sürdürülebilir kalkınmayı yerel boyuttaki gereklilikleri dışlamadan sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Mpumalangalı kadınlar ise, Türkiye’ye ve Türk halkına içten şükranlarını sunarak, projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kadınlar, ürettikleri takılardan bir kısmını Türkiye Büyükelçiliğine ve TİKA Ofisi’ne armağan ettiler.

2021 yılından bu yana Güney Afrika’nın çeşitli kentlerinde kadın girişimciliği eğitim projelerini başarıyla hayata geçiren TİKA, Johannesburg’tan Pretorya’ya, Durban’dan komşu bölgelere kadar ulaşarak 150’ye yakın kursiyere beceri ve yeterliliklerini artıran eğitimler sunmaya devam ediyor.