TİKA'dan Laos'ta Mittaphab Hastanesi'ne tıbbi donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Laos’un başkenti Viyentiyan’da bulunan Mittaphab Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Laos’un başkenti Viyentiyan’da bulunan Mittaphab Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere tıbbi ekipman desteğinde bulundu. Teslim törenine Laos Sağlık Bakan Yardımcısı Phayvanh Keopaseuth, T.C. Viyentiyan Büyükelçimiz Orhan Işık, Mittaphab Hastanesi Başhekimi Sonexay Rajvong ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve TİKA personeli katılım sağlandı.

Törende konuşan Laos Sağlık Bakan Yardımcısı Keopaseuth, TİKA’nın gerçekleştirdiği sağlık projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkelerinde en fazla destek duyulan alanlardan birisinin sağlık olduğunu ve verilen desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Işık, Türkiye’nin Kovid döneminde pek çok ülkeye sağlık alanında destek verdiğini ve Türkiye’nin son 20 yılda sağlık alanında çok büyük gelişmeler kaydettiğinden bahsederek ülkemizdeki bilgi ve birikimi paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Mittaphab Hastanesi Başhekimi Keopaseuth, verilen desteğin çok değerli olduğunu ve temin edilen donanımın insanların tedavi süreçlerinde çok işlevsel bir rolü olacağının altını çizdi.

TİKA’nın daha önce de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sağlık ve Kaliteli Yaşam başlığında gerçekleştirdiği destek kapsamında hastanelerine donanım ve eğitim desteği sağladığını söyleyen Başhekim Keopaseuth, TİKA’ya ve Türk halkına şükranlarını iletti.

Mittaphab Hastanesi 1988 yılında hizmete açılmış olup başkent Viyentiyan’da Sağlık Bakanlığına bağlı en önemli hizmet birimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2013 yılında aynı hastanenin Kardiyoloji bölümüne de donanım ve eğitim desteği verilmişti.