TİKA'dan Macaristan'daki hastaneye tıbbi cihaz desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Macaristan'ın Erd şehrinde bulunan Dr. Lszl Romics Hastanesi'ne panoramik röntgen cihazı temin edildi.

TİKA'dan Macaristan'daki hastaneye tıbbi cihaz desteği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Macaristan’ın Erd şehrinde bulunan Dr. Lszl Romics Hastanesi’ne panoramik röntgen cihazı temin edildi.

Erd şehri ve çevresindeki yerleşim yerlerine diş ve ağız sağlığı alanında hizmet sunan Dr. Lszl Romics Hastanesi, yılda ortalama 8 bin hastaya sağlık hizmeti ulaştırıyor. Her diş muayenesinde ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynayan panoramik röntgen çekimi, yoğun kullanım nedeniyle etkin bir şekilde çalışmıyordu. Dr. Lszl Romics Hastanesi yönetimi ve TİKA iş birliği sayesinde hastaneye, yeni bir röntgen cihazı temin edildi.

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Yeni cihazın kullanıma alınmasıyla birlikte, hastaların diş ve ağız sağlığıyla ilgili tedavilerde daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alması bekleniyor.