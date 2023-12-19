TİKA'dan Mozambik'te mesleki eğitim altyapısını güçlendiren proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik’in Katembe köyünde bulunan Katembe Meslek Okulunda, Elektrik-Elektronik Mesleki Eğitim Atölyesi kurulmasına destek sağladı.

TİKA ve Mozambik Cumhuriyeti Devlet Gençlik ve İstihdam Genel Sekreterliği iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile bölge gençlerinin mesleki ve teknik eğitim hizmetlerine daha etkin ulaşım sağlanması hedefleniyor.

TİKA tarafından temin edilen bakım, onarım, yapım işleri ile eğitim araç ve gereçleri, atölyenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Proje çerçevesinde her yıl yaklaşık 200 öğrenciye yönelik mesleki eğitim programları düzenlenerek, gençlerin elektrik-elektronik alanında yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanınacak.

Mozambik Devlet Gençlik ve İstihdam Sekreterliği Mesleki Eğitim Müdürü Leo Elias Jamal, TİKA’nın sağladığı destek için teşekkürlerini ileterek, Katembe bölgesindeki gençlerin istihdam edilmesi ve nitelikli iş gücüne katkı sağlanması açısından projenin önem taşıdığını belirtti.