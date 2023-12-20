TİKA'dan Senegal'deki yaşlı ve engellilere yürüteç desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Servir Le Senegal Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, Senegal’de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteci ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın eşi Marieme Faye Sall himayesinde faaliyetlerini sürdüren Servir Le Senegal Vakfı ve TİKA iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Senegal’de yaşayan yaşlılar ve engellilerin kullanımı için 300 adet yürüteç temin edildi.

Başkent Dakar’a bağlı Pikine Belediyesinde gerçekleştirilen projenin teslim törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın eşi Marieme Faye Sall’ı temsilen Senegal Toplumsal Kalkınma Bakanı Thérése Faye Diouf, T.C. Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Pikine Belediye Başkanı Abdoulaye Thımbo katıldı.

Senegal Toplumsal Kalkınma Bakanı Diouf, Türkiye ile Senegal arasındaki 60 yıllık dostluk bağlarını vurgulayarak, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik olan bu proje için hanımefendi Marieme Faye Sall adına Türkiye’ye teşekkür etti.

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Sağman ise, hayata geçirilen projenin, Pikine’deki yaşlıların ve engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlayacağını belirtti.