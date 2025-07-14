TİKA'dan Somali'de mesleki eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin başkenti Mogadişu’da faaliyet gösteren Ulusal Beceri Geliştirme ve Mesleki Eğitim Enstitüsüne ekipman desteğinde bulundu.

1984 yılında kurulan ancak ülkede yaşanan terör olayları nedeniyle 2009 yılında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan enstitü, 2022 yılında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak yeniden faaliyete geçmişti. Geçen yıllar içerisinde büyük oranda kapasite kaybına uğrayan kurum, altyapı ve teknik ekipman yetersizliği nedeniyle mesleki eğitim hizmetlerini sınırlı ölçüde sürdürebiliyordu.

TİKA tarafından sağlanan marangozluk ve su tesisatı atölye ekipmanlarıyla enstitünün uygulamalı eğitim kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi. Proje, yalnızca mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesini değil, aynı zamanda istihdam oluşturacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini de hedefliyor.