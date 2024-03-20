TİKA, Nijer'de geri dönüşüm tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer’de plastik çöplerin ve cam şişelerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan geri dönüşüm tesisi kurdu.

TİKA, çevre kirliliğinin yoğun olduğu Nijer’in Agadez bölgesinde plastik çöplerin ve cam şişelerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan geri dönüşüm tesisi kurdu. Proje kapsamında Agadez Belediyesinin mevcut hangarlarından biri geri dönüşüm atölyesine dönüştürüldü. Atölye, geri dönüşüm süreçlerinde kullanılan makine, teçhizat ve diğer sarf malzemeleri ile donatıldı ve teçhizatların kullanımına ilişkin 2 haftalık eğitim programı düzenlendi. Teslim töreninde konuşan Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, projenin Agadez Belediyesinin gayretlerini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olduğunu ve halkın gündelik yaşamına olumlu etki edecek bu tarz projelerin devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Touraoura, ekipmanların Agadez Belediyesinin başlattığı ve toplamda 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği geri dönüşüm inisiyatifi için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Projeyle Niamey’in kültürel başkentlerinden biri olan ve tarihi Türkiye-Afrika işbirliğinin önemli merkezlerinden biri olan Agadez’de çevre kirliliğinin getireceği olumsuzlukların önlenmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, şehrin temiz ve ferah bir görüntüye kavuşturulması ve ülke milli servetinin korunmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.