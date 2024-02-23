TİKA'nın anne ve çocuk sağlığına yönelik eğitimleri devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Suriye’nin farklı yerleşim yerlerinden gelen sağlık personellerine yönelik ‘yenidoğan işitme tarama’ alanında eğitim programı düzenlendi.

TİKA tarafından yürütülen "Anne-Çocuk Sağlığı Destekleme Programı (AÇSAP)" kapsamında, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Azez Yerel Meclisi Başkanlığı iş birliğiyle Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez’de ‘yenidoğan işitme tarama’ eğitimi verildi. Eğitime, Suriye’nin farklı yerleşimlerden gelen kulak, burun, boğaz doktoru ve yenidoğan uzmanı 20 kişi katıldı.

İşitme sorununun çözümüne katkı sağlamak amaçlanıyor

Bebeklerde işitme kaybının erken dönemde tespit edilip tedavi edilmemesi durumunda konuşma ve dil gelişimi olumsuz etkilenebilir. İşitme kaybı, doğumsal sorunlar arasında sık görülen bir durumdur. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2023 yılında 3 adet yeni teknoloji yenidoğan işitme tarama cihazı ilgili sağlık kuruluşlarına temin edilmişti.

Cihazların etkin kullanımı için eğitimler verildi

Temin edilen cihazların etkin kullanımı ve yenidoğan işitme tarama eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu başkanlığındaki dört kişilik ekip tarafından Azez’de verildi. Eğitimin ardından temin edilen cihazlar kullanılarak yerel personel ve gönüllüler aracılığıyla işitme tarama faaliyetlerinin devam ettirilmesi planlandı.