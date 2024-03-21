TİKA'nın Bosna Hersek'te Ramazan Programı devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan ayında Bosna Hersek’in Trebinje şehrinde gıda paketi dağıtımı ve iftar programı düzenlendi.

Trebinje’de yurtlarına geri dönen ve azınlıkta kalan Bosna Hersekliler başta olmak üzere Hersek bölgesinde yaşayan tüm etnik grupların katılımıyla iftar programı ve gıda yardımı etkinliği düzenlendi.

Trebinje İlçe Müftülüğü ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen iftar programına yaklaşık 80 kişi katıldı.

Türkiye’nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Trebinje İlçe Müftülüğü Baş İmamı Sadik ef. Fazlagi, Trebinje Belediyesi Meclis Başkanı Dragoslav Banjak, Trebinje Belediyesi Başkan Yardımcısı Draen Bokovi, Trebinje Sırp Ortodoks Kilisesi Baş Papazı Mladen ulovi de iftara katılan isimler arasındaydı.

Trebinje İlçe Müftülüğü Baş İmamı Sadik ef. Fazlagi, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının tüm Müslümanlar için barış, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, TİKA tarafından düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ayrıca program kapsamında, TİKA, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği, Trebinje İlçe Müftülüğü ve Trebinje Sırp Ortodoks Kilisesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 100 aile için gıda yardım paketleri dağıtıldı.