TİKA'nın desteklediği 'Arazi Yönetiminde Dijital Teknolojiler' başlıklı eğitim tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gürcistan Adalet Bakanlığı Milli Kayıt Ajansı iş birliğinde, Bilişim Yönetim Programı (BYP) kapsamında geliştirilen "Arazi Yönetiminde Dijital Teknolojiler İleri Seviye Eğitim Programı" tamamlandı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Arazi Yönetiminde Dijital Teknolojiler Eğitiminin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan "Arazi Yönetiminde Dijital Teknolojiler İleri Seviye Eğitimi" sona erdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitime, Gürcistan Adalet Bakanlığı Milli Kayıt Ajansında görevli 21 uzman katıldı.

İleri düzey eğitimler verildi

Eğitim programı kapsamında, jeo-uzaysal konular, dijital haritalar, 3 boyutlu kadastro; veri işleme ve yönetimi; başvuru işleme sistemi; gayrimenkul kayıt sistemi konularında ileri düzey teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde yerinde uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla birçok saha ziyaretinin yanı sıra TÜRKSAT ziyareti de gerçekleştirildi.

Sertifika töreni düzenlendi

Eğitimin tamamlanmasıyla düzenlenen sertifika törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, Milli Kayıt Ajansı Başkan Yardımcısı Vakhtang Bokhashvili ve kurum uzmanları katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun, TİKA’nın bireylerin mesleki gelişimine önem verdiğini belirterek yürütülen eğitim projelerinde nihai amacın ülkelerdeki kurumların kapasitesinin artırılması olduğunu ifade etti ve kurumlar arasında gerçekleştirilen iş bilirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.