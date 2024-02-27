TİKA'nın destekleriyle Azerbaycan'da kurulan 'ASAN Web TV' yayın hayatına başlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde ASAN Web TV’nin kurulum süreci tamamlandı.

TİKA ve ASAN Hizmet arasında 2015 yılında medya alanında başlatılan iş birliği çerçevesinde yayına başlayan ve günümüzde Azerbaycan’da en çok dinlenen radyolardan olan ASAN Radyo’nun yayınlarına görsel bir boyut ve yeni içerikler kazandırmak için ASAN Web TV açıldı. ASAN Medya Merkezi bünyesinde kurulan ASAN Web TV, mart ayından itibaren Youtube ve diğer sosyal mecralar üzerinden yayın hayatına başlayacak.

ASAN Web TV, Azerbaycan’daki kamu hizmetlerinin sunumu konusunda dünyadaki en başarılı modellerden biri olan ASAN Hizmet’in faaliyetlerini vatandaşlara etkin ve doğru bir şekilde aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca ülkedeki kamusal yayıncılığa büyük katkı sağlayacak olan bu platform, vatandaşların ASAN Hizmet’in faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

TV stüdyosu, reji, kurgu-montaj, dış mekân çekimleri için ihtiyaç duyulacak bütün teknik ekipmanları TİKA tarafından temin edilen ASAN Web TV’nin ilk aşamada internet üzerinden yayınlarına başlaması, ileriki dönemde ise ulusal çapta yayın yapan bir TV kanalına dönüşmesi öngörülüyor.