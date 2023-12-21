TİKA'nın destekleriyle Tacikistan'da 'Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Sığınma Evi' açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle toplumsal yaşamda dirençlerini yitirmiş ve şiddete maruz kalmış kadınlara destek sağlamak amacıyla Tacikistan’da ‘Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Sığınma Evi’ açıldı.

TİKA ve Korvoni Umed Derneği iş birliğinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de ‘Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Sığınma Evi’ açıldı.

Projenin açılış törenine, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı, Modüler Eğitim Merkezi Müdürü Mansur Yormatov ve Korvoni Umed Derneği Müdürü Umeda Sadr ve davetliler katıldı.

Toplumsal yaşam karşısında bir şekilde direncini yitirmiş, şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlamak amacıyla açılan ‘Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Sığınma Evi’nde yenileme çalışması yapılarak donanım desteği sağlandı. Ayrıca, merkezde eğitim alan kadınların çocukları için verimli zaman geçirebilecekleri bir oyun alanı da oluşturuldu.

Proje çerçevesinde, şiddet görmüş, genç yaşta boşanma nedeniyle kimsesiz kalan veya çeşitli sebeplerle örgün eğitim imkânlarından yararlanamayan kadınlara konaklama imkânı ile psikolojik ve hukuki destek hizmetleri bir arada sunuluyor.

Merkezde, kadınların meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak amacıyla dikiş-nakış, takı tasarımı ve pastacılık alanlarında eğitimler verilmekte. Desteklenen proje ile yılda yaklaşık 200 kadının meslek sahibi olması hedefleniyor.