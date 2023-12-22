TİKA'nın katkılarıyla KKTC'de birinci sınıf öğrencilerine kitap dağıtımı gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından basım aşamasında destek verilen ‘Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm birinci sınıf öğrencilerine dağıtılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde 2022 yılında hayata geçirilen ve son basımına TİKA tarafından destek verilen ‘Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’, KKTC genelindeki tüm ilkokulların birinci sınıflarında öğrenim gören çocuklara dağıtılacak.

Proje çerçevesinde kitabın ilk dağıtımı Girne 23 Nisan İlkokulunda gerçekleştirildi. Sibel Tatar’ın katılımıyla, Girne 23 Nisan İlkokulunda gerçekleşen dağıtım etkinliğinde, Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Sibel Tatar dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinde bilgilendirmek, çocuğun gelişimi ile ilgili çeşitli konularda farkındalıklarını artırmak ve çocuklarını büyütürken onlarla keyifli zamanlar geçirmelerini desteklemek amacıyla kitabın hazırlandığını söyledi. Tatar, hazırlanan kitabın uzun yıllar akademik ve uygulama alanında emek vermiş akademisyenlerin katkıları ile oluşturulduğunu belirtti.