TİKA, Senegal'in Thies Bölgesi'nde sağlık altyapısını güçlendiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal’in sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Thies Bölge Sağlık Eğitim Merkezi’ne ekipman desteği sağladı.

TİKA tarafından temin edilen 5’er adet projektör cihazı ve bilgisayar Thies Bölge Sağlık Eğitim Merkezi’ne teslim edildi.

Ebe ve hemşire adaylarına yönelik Thies Bölge Sağlık Eğitim Merkezi’nde verilen formasyon programı kapsamında kullanılacak olan projektör cihazları, öğrencilere görsel deneyim sunarak mesleki eğitimlerin daha etkili ve uygulamaya dönük olmasını amaçlıyor.

Merkezde hizmete alınan 3 yeni sınıf için 75 öğrenci masa ve sıraları, 5 öğretmen masası ve koltuğu, sağlık laboratuvarı için de 60 tekerlekli döner tabure merkez yetkililerine teslim edildi.

Projenin açılış töreninde konuşan CRFS Müdürü Ndeye Bator Loum, Thies bölgesinin 2,3 milyon nüfusuyla Senegal’in ikinci büyük nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu belirterek, TİKA’ya sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı şükranlarını iletti.

Senegal Sağlık Bakanlığı denetçisi Dame Camara ise, Thies Bölge Sağlık Eğitim Merkezi’nin hizmet kapasitesinin artırılmasının, daha nitelikli mesleki eğitim verilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, TİKA’ya teşekkür etti.