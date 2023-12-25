TİKA Tacikistan'da tam teşekküllü bilim laboratuvarı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Tacikistan’ın eğitim altyapısının geliştirilmesi amacıyla ülkenin ilk uluslararası okulu Duşanbe Uluslararası Okuluna tam teşekküllü bir bilim laboratuvarı kurdu.

Okulda ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenip deneyimleyebilmeleri amacıyla modern ekipmanlarla donatılan bir bilim laboratuvarının kurulumu gerçekleştirildi.

Bilim laboratuvarının açılış töreni, Türkiye’nin Tacikistan nezdindeki Büyükelçisi Umut Acar, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Parviz Sadiki, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Okul Müdürü Yunus Emre Koç ve misafirlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

1997 yılında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın talimatıyla Tacikistan’ı dünyada temsil edecek diplomatlar yetiştirilmesi ve ülkede bulunan yabancı misyonların çocuklarına hizmet etmek amacıyla kurulan okul ülkede İngilizce eğitim veren “uluslararası” unvanına sahip okul olarak öne çıkıyor.

Anaokulundan liseye kadar toplam 470 öğrencinin eğitim gördüğü okul aynı zamanda ülkede Cambridge müfredatını uygulayan ve resmi akreditasyonu bulunan tek okul özelliğine sahip.