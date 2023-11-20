TİKA, Uganda'da gençlerin istihdamı için kunduracılık atölyesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uganda’da kurulan “Kunduracılık Atölyesi”, genç imamlara meslek olanakları sunuyor.

Luweero şehrinde bulunan ve Ugandalı yetimlerin bir araya geldiği Katuumu İslam Enstitüsü, TİKA tarafından desteklenen bir kunduracılık atölyesi ile gençlere yeni meslek olanakları sunuyor. 2005 yılından beri Ugandalı gençlere imam ve hafızlık eğitimi veren Katuumu İslam Enstitüsü, 2012’den itibaren Sena Vakfı’nın desteğiyle faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 900’e yakın imam ve hafızın yetişmesine katkı sağlayan enstitü, TİKA’nın girişimiyle kunduracılık alanında da öğrencilere eğitim fırsatı sunuyor.

TİKA’nın başlattığı kunduracılık atölyesi projesi, öğrencilere ekonomik bağımsızlık kazandırmayı amaçlıyor.

Öğrencilere 4 senelik eğitim süreçlerinin son iki senesinde meslek edinme imkanı sunan kunduracılık atölyesi, her eğitim döneminde 12 ila 16 yaşları arasındaki 100 öğrenciye eğitim veriyor. Son iki senede 40 öğrenci kunduracılık eğitimi aldığı atölyede, haftada 4’er saatten oluşan eğitimlerde öğrenciler, kundura, terlik, sandalet yapımı ve tamiratına dair çeşitli bilgi, beceri ve ustalıkları öğrenme fırsatı buluyor.