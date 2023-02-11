Tıkanan trafikte yaraları motosikletliler sarıyor

Deprem sonrası trafik yoğunluğu yaşanan Hatay’a giden Denizlili motosikletliler, yardım malzemelerini hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırıyor.

Ülkemizi yasa boğan depremle ilgili olarak Pamukkale Belediyesi önemli bir çalışmaya önayak oldu. Pamukkale Belediyesi, Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü Derneği, Denizli Tesisatçılar Odası ve Denizli Motorlu Araçlar Derneği (DEMOD) ile işbirliği ve Maxijett’in katkılarıyla bölgede en çok sorun olan konulardan olan trafik yoğunluğuna çözüm bulundu. 20 motosiklet, 2 ATV ve 1 arazi aracı ile birlikte yaklaşık 50 kişilik ekip depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay’a Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından uğurlandı. Motosiklet sürücülerinin yanı sıra ekipte 5 bakımcı, 3 arama kurtarma görevlisi, hemşire, psikolog, telsiz uzmanı, su ve elektrik ustaları da yer aldı. Hatay’a ulaşan ekipler kısa mesafede bile saatlerce zaman harcanan yollar nedeniyle yardım götürülemeyen yerlere kısa sürede yardım ulaştırdı. Yanlarında insani yardım malzemelerini de götüren motosikletçiler Hatay merkezi ile uzak mahallelere yardımları kısa sürede ulaştırarak depremzedelerin yaralarının sarılmasını sağladı.