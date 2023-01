Tiktok'ta yeni Türkiye rekoru kırıldı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Tiktok canlı yayın platformunda, yeni bir Türkiye rekoru kırıldı.

Tiktok uygulamasında binlerce yayıncı her gün canlı yayın yaparak kitlelerini büyütmeye çalışıyor. Toplumun her kesiminden izlenme sağlanıyor bu uygulamada çekilen videolar bir anda Türkiye gündeminde çok büyük ses getirebiliyor. Fenomenler, canlı yayınlarını izleyen uygulama kullanıcılarından hediye jetonlar alabiliyor. İzleyiciler bu gönderdikleri hediye jetonlar ile yayıncıların saatlik olarak kendi aralarındaki sırlamayı belirleyerek, Türkiye’deki tüm Tiktok izleyicilerinin önünde her geçen gün büyük bir yarış sergileniyor. Bu yayıncılar kendi yayınlarında her gün farklı konular işleyerek gündemde kalmak için tüm enerjilerini harcıyor.

Bu güne kadar bir saat içerisinde en çok Tiktok jetonu alan yayın rekoru 12.3 milyon jeton ile yeni sahibini buldu. Bu rakam ulusalda bu güne kadar 1 saat içinde alınmış olan en çok jeton adeti oldu.

Sosyal medya fenomeni olan Bay Hünkar (Ahmet İsmet Baştürk), 7 Ocak 2023 tarihinde 1 saat içinde bir canlı yayıncının alabileceği en yüksek Tiktok jetonunu alarak 12.3 milyon jeton ile Türkiye birincisi oldu. Osmanlı aşığı, Abdülhamid Han sevdalısı bir yayıncı olarak kendini tanıtan Bay Hünkar, Tiktok’ta, seviyeli ve kaliteli bir yayın sergileyerek tüm dünyada Osmanlı torunlarının her yerde olduğunu ve her zaman başarıdan başarıya koştuğunu bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Yayın gecesinde rekor denemesi sonundaki kutlamalarda, mehter takımı ile birlikte tüm dünyaya, mehter marşı dinleterek büyük bir sevinç ile yaşandı. İlerleyen günlerde yeni rekorlarda geleceğini bildirdi.