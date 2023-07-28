Tilkiyi elleriyle besledi

Bursa'da bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Tilkiyi elleriyle besledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Uludağ’da kamp yapan vatandaşlar, ormanlık alanda yanına gelen tilkinin aç olduğunu fark etti. Kendisine uzatılan ekmeği öncelikle koklayan tilki, yemesi için ekmeğin yere bırakılmasıyla uzaklaştı. Daha sonra yine kendisine ikram edilen ekmeğin yanına gelen tilki, uzun bir süre sağına soluna bakındıktan sonra gözden kayboldu.

Yaşanan bu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.