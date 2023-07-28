Bursa’da bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Uludağ’da kamp yapan vatandaşlar, ormanlık alanda yanına gelen tilkinin aç olduğunu fark etti. Kendisine uzatılan ekmeği öncelikle koklayan tilki, yemesi için ekmeğin yere bırakılmasıyla uzaklaştı. Daha sonra yine kendisine ikram edilen ekmeğin yanına gelen tilki, uzun bir süre sağına soluna bakındıktan sonra gözden kayboldu.

Yaşanan bu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.