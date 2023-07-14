Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor

Ankara’nın Kalecik ilçesinde Ankara Savaşı’nda Timur’un kuvvetlerinin ilerlemesine engel olmak için tahrip edilen ve 19. yüzyılda yeniden inşa edilen tarihi köprü restore ediliyor.

Kalecik ilçesindeki tarihi Kalecik Köprüsü, Kızılırmak ve Develioğlu Köprüsü adıyla da biliniyor. Tarihi taş köprü, Kırıkkale ve Kalecik İncirlik yolunu birbirine bağlıyor. Ankara Savaşı öncesinde Osmanlı ordusunun köprü üzerinden geçerek Çubuk Ovası’na indiği, daha sonra ise Timur’un kuvvetlerinin ilerlemesine engel olmak için köprünün tahrip edildiği biliniyor.

Köprü restore ediliyor

Kalecik’te ikamet eden tarih bölümü mezunu İbrahim Bülbül, köprünün Develioğlu Köprüsü ve Yedigözlü Köprü olarak da bilindiğini belirterek, “Timur zamanında Ankara Savaşı’nda burada bir köprü varmış. Kimi kaynaklar tarafından Yıldızım Beyazıt tarafından, kimi kaynaklarda da Emir Timur tarafından köprünün tahrip edildiği söyleniyor. Daha sonrasında 19. yüzyılda ailesinin soy ismi Develioğlu olan şahıs tarafından köprü tekrar yapılmış. Köprüde şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon söz konusu” dedi.

“Halk tarafından da fotoğraf çekinmek için rağbet görüyor”

Kalecik Taş Köprüsü’nün 19. yüzyılda köpük ve kum taşından yeniden yapıldığını ifade eden Bülbül, “Bu köprünün şöyle bir önemi var. Bugün bile bazı vatandaşların arabayla geçtiği köprüdür. Kırıkkale ve Kalecik İncirlik yolunu birbirine bağlar. Halk tarafından da fotoğraf çekinmek için rağbet görüyor. İlçenin güzide bir tarihi eseridir, tarihi dokusunun bir parçasıdır” diye konuştu.

Kalecik Taş Köprüsü’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ise bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.