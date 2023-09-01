Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Ekonomist Korhan Berzeg ile birlikte ormana gittikten sonra kaybolan ve 74 gün sonra kendi başına geri dönen köpek Tina, jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte sahibi Berzeg’i arıyor. Sabahın ilk ışıkları ile ekipler ile ormana giden Tina, ekiplere öncülük ediyor.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 77. günde de devam ediyor. Berzeg ile ormana giden ve 74 gün sonra geri dönen doberman cinsi köpek Tina ise, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg’i arıyor. Kaybolduktan sonra Armutlu’ya geri dönen Tina’nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina’nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.