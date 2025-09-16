Tinyroof'tan Anlamlı Destek: Berat İçin Umut Oldular

DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastalığıyla mücadele eden küçük Berat Özdemir için umut olma çağrısı büyüyor. Tinyroof firması, bu hafta satışa sunduğu tüm arsaların ilk peşinatlarından elde edilecek gelirin %20’sini Berat’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışlayacağını açıkladı.

Tinyroof Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, Berat’ı ofislerinde ağırladıklarını belirterek, “Onun gülüşü ve umudu bize bir kez daha gösterdi ki; küçük bir destek, büyük bir değişim yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, sadece yaşam alanları değil umut da inşa ettiklerini vurgularken, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Berat için umut olan herkese teşekkür eden Tinyroof yetkilileri, bu dayanışmanın minik Berat için hayati önem taşıdığını vurguladı.