Tıp Fakültesi dekanı ve hocaları barınak ve hayvan hastanesinde inceleme yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı ve hocaları Osmaneli Belediyesi Barınak ve Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Birçok projede işbirliği yapan Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile önemli projeler gerçekleştiriyor. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar, Prof. Dr. Bekir Çoksevim, Doç. Dr. Alper Karagöz, Doç.Dr. Ali Tagizade, Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan, Fakülte Sekreteri Oğuz Gürcan, Osmaneli Belediyesi ile ortaklaşa yapılacak projeler için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Sağlık ve Projeler Müdürü Abdullah Tetik, dekanlara ve hocalara çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnsan sağlığı için her türlü çalışmaya ev sahipliği yapmaya hazır olan Osmaneli Belediyesi, üniversitenin tıp fakültesinin kobay hayvanları üzerinde yapacağı araştırmalar için hayvan hastanesinin düzenlenerek üniversiteye tahsis edilmesi konuları değerlendirildi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, “Yapılacak proje ile deney hayvanları kullanılarak yürütülen araştırma ve eğitim etkinlikleri için gerekli deney hayvanlarının üretimini, bakımını ve temini sağlanacak ve bu hayvanlar üzerinde araştırma yapılacak alanlar ve akademik kadro oluşturulacak. Osmaneli ilçemize değer katacak bu proje için Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Tıp Fakültemizin değerli dekan ve hocalarına, her konuda hayvan hastanemize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.