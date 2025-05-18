Tır alev topuna döndü

Bursa'da seyir halinde alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi.

Tır alev topuna döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da seyir halinde alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzmir-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’ya kilometreler kala dumanlar yükselen tırı yolun kenarına çeken sürücü, canını zor kurtardı. Tırdan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yanan tırı söndürmeye çalışsa da mümkün olmadı.

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Kısa sürede alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.