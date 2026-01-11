Tır bariyerleri kağıt gibi ezdi

Edirne otoyolunda seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak adeta bir savaş makinesine dönüştü. Kapıkule yolunda bariyerleri biçip geçen tırın görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edirne’den Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki PA 6863 MB plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araç, çelik bariyerleri parçalayarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kaza sebebiyle otoyolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, kara yolları ekipleri yoldaki enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri, ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bölgede incelemelerini sürdürüyor.