Tır belediye otobüsüne çarptı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın belediye otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde tırın belediye otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Deniz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı Ford marka tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı BMC marka belediye otobüsüne arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan güvenlik karmasına yansıyan kaza görüntülerde, seyir halindeki tırın yolcu almak için duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.