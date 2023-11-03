Tır belediye otobüsüne çarptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın belediye otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Tır belediye otobüsüne çarptı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tırın belediye otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Deniz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı Ford marka tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı BMC marka belediye otobüsüne arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza anı kamerada

Öte yandan güvenlik karmasına yansıyan kaza görüntülerde, seyir halindeki tırın yolcu almak için duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.