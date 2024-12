Tır ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Edirne’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa Sinanköy yakınlarında Engin Can (39) yönetimindeki 22 DK 173 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 27 AKR 113 plakalı tır çarpıştı. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Engin Can, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.S. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Jandarmanın inceleme başlattığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.