Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 06 NCS 78 plakalı aracın sürücüsü, önde giden 06 BLT 266 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı otomobil sürücüsü F.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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