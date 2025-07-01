Tır, kamyona çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tır, kamyona çarptı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tırın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emekler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. (22) idaresindeki 41 APH 855 plakalı tır, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından olay yerinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince güvenli bir alana alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.