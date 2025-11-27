Tır önce yön tabelasına çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, yön tabelasına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır, yön tabelasına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken tırda ve istasyonda maddi hasar meydana geldi.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.