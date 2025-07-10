Tır, tıra arkadan çarptı: Sıkışan sürücüyü kurtardılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tıra arkadan çarpan tırın kabini kaydı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Tır, tıra arkadan çarptı: Sıkışan sürücüyü kurtardılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, tıra arkadan çarpan tırın kabini kaydı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Eşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 67 SF 350 plakalı Volvo marka tır, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, C.K.’nın kullandığı tırın kabini kaydı ve sürücü araç içinde sıkıştı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısını kesilerek kurtarıldı. C.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.