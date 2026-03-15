Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı
Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde tırda yüklü konteynerde yangın çıktı.
Olay, sabaha karşı Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzeri Çorlu Gişeleri’ne yakın mevkide meydana geldi. Edirne istikametine seyreden tır üzerindeki atık karton yüklü konteynerde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerdeki kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ve su tankerleriyle yapılan müdahale sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.