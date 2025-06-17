Tıra arkadan çarpan SUV otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir’de İzmir İstanbul Otoyolunun Savaştepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tırın arkasına girerek kaza yaptı. Nissan Qashqai marka otomobilde bulunan 4 kişiden 2’si yaralı, 2’si ölü olarak çıkarıldı.

Kaza sabah saatlerinde İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Savaştepe kavşağına 2 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 FZ 0597 plakalı Nissan Qashqai marka otomobil, aynı yöne seyreden Y.S. kontrolündeki 41 ANR 051 dorse, 41 ARE 808 kupa plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Nissan Qashqai marka SUV otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiden 2 si araç içerisinde hayatlarını kaybederken yaralı 2 kişi ise sıkıştıkları yerden Balıkesir Altıeylül Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazanın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekilip trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden iki kişinin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.