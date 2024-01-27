Tiran'da Türkiye-Arnavutluk medya buluşmaları gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki medya alanındaki iş birliğin geliştirilmesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “Medya Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye ile diğer ülkeler arasında medya alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve medya bağlamında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği “Medya Buluşmaları” adlı program serisine Arnavutluk ev sahipliği yaptı.

Başkent Tiran’da gerçekleştirilen programa, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Dr. Melih Barut, Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ve medya mensupları katıldı.

BTK Bankası Genel Müdürü Seyhan Pencaplıgil ve Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi’nin onur konuşmacısı olarak katıldığı program, T.C. Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay’ın açış konuşmalarıyla başladı.

Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, yaptığı konuşmada, “Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları programı için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerimi iletiyorum. Türk ve Arnavut halkları yüzyıllarca birlikte yürümüş iki büyük millettir. Derin bir ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu insani ve sosyal bağ gerçekten çok önemli ve değerli. Her ülkeyle böyle bir değerimiz yok dolayısıyla kıymetini bilmeliyiz. Ortak değerlerimiz ve ortak isimlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Atay, “Genç Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk dostluk anlaşmalarından birini de Arnavutluk ile 15 Aralık 1923 tarihinde imzaladı dolayısıyla diplomatik ilişkilerimizi 100 yıldır devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl iki ülke, diplomatik ilişkilerinin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.” değerlendirmelerinde bulundu.

Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ise konuşmasında Enstitü olarak Türkiye ve Arnavutluk’tan medya mensuplarının ağırlandığı programa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek gerçekleştirilen programın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğine inandığını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Dr. Melih Barut, yaptığı sunumda Yunus Emre’nin evrensel kadim öğretilerini şiar edinen Enstitünün 2009 yılından itibaren dünyanın farklı coğrafyalarında geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği faaliyetlerine değindi.

Programın onur konuşmacısı BTK Bankası Genel Müdürü Seyhan Pencaplıgili ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi. Pencaplıgil, “İki ülke pek çok unsuruyla birbirine benziyor. Uzun bir süredir burada yaşıyorum ve burada kendimi hiçbir zaman yabancı birisi gibi hissetmedim” dedi.

Diğer bir onur konuşmacısı Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi ise iki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında yapılan iş birliklerinden bahsederek “Türkiye ve Arnavutluk ortak bir tarihe ve kültüre sahip. Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları programı çok önemli. Hepimiz burada iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içerisinde nasıl güçlendiğine şahit oluyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin medya alanındaki duayen ismi Yavuz Donat, gerçekleştirdiği konuşmalarında “Arnavutluk’a ilk defa geliyorum. İki ülke arasında derin bir tarih ve kültür ilişkisi var. Yunus Emre Enstitüsünü tebrik ediyorum. Türk’ün olduğu her yerde Enstitünün temsilciliği bulunuyor. Bu durum bizi ziyadesiyle gururlandırıyor” ifadelerine yer verildi.

Ülkeler arasındaki ilişkilerde medyanın rolü vurgulandı

Medya mensupları, programın devamında ülkeler arasındaki ilişkilerde medyanın rolünü farklı konu başlıklarıyla değerlendirdi.

Türkiye-Arnavutluk Medya Buluşmaları, iki ülkenin saygın medya temsilcilerinin hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.