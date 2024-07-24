Tırdaki saman balyaları park halındaki araçların üzerine düştü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Tırdaki saman balyaları park halındaki araçların üzerine düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. Tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki hafif ticari araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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Cadde üzerine düşen saman balyaları sebebiyle yol bir süre araç trafiğine kapandı.