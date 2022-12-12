Tire'ye 3. baraj geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Türkiye’nin en verimli havzalarından Küçük Menderes havzasında bin 420 dekar araziye can suyu verecek olan Tire Dereli Barajı’nda adım adım sona yaklaşılıyor. İnşaatta gövde dolgu çalışmalarının son hızla devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tireli üreticilere müjdeli haberi verdi. Prof. Dr. Akca, 2023 yılının ilk aylarında barajda su tutulacağını söyledi.

300 bin metreküp dolgu yapılacak

Temelden yüksekliği 45 metre olarak planlanan Tire Dereli Barajı’nın gövdesinin kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Akca, “İnşaatta şu ana kadar gövde, dolu savak, rölakasyon kazıları ile kondüvi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 300 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yaklaşık 100 bin metreküplük kısmını bitirdik. Hedefimiz 2023’ün ilk aylarında barajda su tutmak” diye konuştu.

3,5 milyon lira ek gelir

Tire’de daha önce Yenişehir ve Eskioba barajlarını tamamlayarak bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatan Akca, ilçenin 3. barajı olacak Dereli Barajı’nın bin 420 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracağını söyledi.

720 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak barajın bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Akca, baraj sayesinde İzmirli üreticilerin 2022 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 3 milyon 550 bin lira ek gelir elde edeceğini açıkladı.