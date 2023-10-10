Tirebolulu gençler Haymana'da

Tirebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tirebolu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonla, Tirebolu Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Ankara Haymana’yı ziyaret etti.

Kardeş kentler Haymana ve Tirebolu arasındaki bağlar günden güne pekişiyor. Giresun ve Tirebolular Haymana’yı ziyaret edip hem dedelerinin yattığı toprakları görüyor hem de Haymana’yı ve Haymanalıları tanıyor.

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi yurdunda konaklayan Tirebolular, ilk olarak Haymana Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Enver Yurtdaş ile bir araya geldi. Misafirlere, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un selamını ileten Başkan Vekili Özkan, Tirebolulu gençlere Haymana Belediyesi tarafından hazırlanan Son Kale Haymana logolu şapka, tişört, hamam seti ve kent rehberi hediye etti.

Tireboluların ilk durağı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın anıt mezarı oldu. Hüseyin Avni Alparslan hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra Çaldağ Müzesini ziyaret etti. Ömer Özkan Parkı’ndaki Haymana yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler Cimcime Sultan Türbesi’nde dua ettiler.

İlçe merkezindeki gezinin ardından Mangaldağı’na giden Tirebolulu gençler, dedelerinin destan yazdığı topraklarda duygu dolu anlar yaşadı. Giresun Gönüllü Alaylarının Sakarya Meydan Muharebesindeki kahramanlıklarını bizzat yerinde dinleyen gençler ataları için dua etti.

Haymana’yı ziyaret ettikleri, atalarının şehit düştüğü yerleri gördükleri için mutlu olduklarını belirten gençler misafirperverlikleri için Haymanalılara teşekkür etti.