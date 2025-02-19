Tırı tamir etmek isterken kupanın altında kaldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isteyen adam, kupanın altında kalarak yaralandı.

Tırı tamir etmek isterken kupanın altında kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isteyen adam, kupanın altında kalarak yaralandı.

Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 34 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen K.A., tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb