Tirilye'deki zorlu yelken mücadelesi nefes kesti

Türkiye’nin en iyi yat yarışçıların mücadele ettiği 11. TAYK-Eker Olympos Regatta’da ilk iki etap tamamlandı. Hava ve deniz şartları sebebiyle zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olan ikinci etabın kategori lider takımları belli oldu. 11. TAYK-Eker Olympos Regatta, 20 Ağustos’ta sona erecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü işbirliğinde bu yıl 11’incisi düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı’nda, Tirilye etabı nefes kesti. Tirilye’deki koy yarışları öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü ve Eker Sailing Team dümencisi Ahmet Eker, yarışların Olimpos Regatha İstanbul’daki yelkencilerle, Bursa’daki yelkencileri buluşturduğunu söyledi. Bu sene de çok güzel bir rüzgarda İstanbul’dan start aldıklarını vurgulayan Eker, "Gerçekten çok kuvvetli bir havada Tirilye Limanı’na doğru girdik. Ama Gemlik Körfezi’ne girince yine biraz rüzgarımız azaldı. Ama daha sonra bütün tekneler gayet hızlı bir zamanla yarışları bitirdiler" diye konuştu.

Çok güzel bir yarış olduğunu vurgulayan Eker şunları dile getirdi:

"İlk defa rekor bekliyorduk. Ama daha farklı bir şey oldu. On yıldır ’Line Honour’ alan Orient Ekspres bu sefer ilk finişi yapamadı. Onun yerine Eker Süzme teknesiyle biz ilk finişi yaptık. Bugün de çok güzel bir hava bekliyoruz. Gemlik Körfezi’nde çok güzel bir yarış yapacağız. Daha sonra da yarın bütün yelkenliler buradan start alıp tekrar İstanbul’a geri dönecekler. Bu yarış bütün yelkencilerin çok beklediği ve sevdiği bir yarış. Tirilye’de Bursa’nın çok güzel bir beldesi. Bu beldede gerçekten İstanbullu yelkencileri ağırlamak bizim çok hoşumuza gidiyor ve her sene bunu düzenliyoruz. İnşallah bugün de çok güzel bir yarış olacak. Bu yıl toplamda 26 tekneyle start aldık. Bütün sınıflardan ve birçok firmanın sponsorluğunda yarışa katıldılar. Her sene tabii bu yarışa katılım sayısının artmasını diliyoruz. Ama her sene de yarışın kalitesinin arttığını görüyoruz. O yüzden Bursalı yelkenciler olarak çok memnunuz."

ENKA Yelken Takımı taktisyeni Levent Peynirci de bu sene şiddetli bir rüzgarla buraya geldiklerini aktararak, "Genelde hep bu mevsimde sert rüzgar esiyor, yine bizi karşıladı ve finişte de yine küçük bir oyun oluyor gelenekselleşen. Yine finişte aynı oyunla hızlı bir şekilde o oyunu atlatarak finişe girdik. İlk yarışı ikinci tamamladık. Grubumuzda ve toplamda. Eker takımı birinci oldu bugün, şamandıra yarışı var burada Tirilye’de. Yarın da buradan İstanbul’a dönüyor olacağız. Hedefimiz grup ve toplamda birincilik. Bakalım göreceğiz neler yapabiliyoruz."

Kadınların gücünün yelken yarışında da yer aldığını belirten Coca-Cola İçecek Takımından Ece Akgün, "Geçen sene biraz daha rahat bir yarış geçirmiştik. Ama bu sene bayağı zorlu bir yolculukla geldik. Teknede kadın olmak aslında çok zor değil. Hatta yarışırken arkadaşlarımdan biri ’nasıl kızsın? Yani hiç korkmuyor musun?’ dedi. Gerçekten fırtınalı bir havaydı. Ama bence oldukça keyifliydi. Gece seyri de çok güzel geçiyor. Onun dışında burada Tirilye gibi bir yarışta da hafta sonumuzu üç günü burada geçiriyoruz. Tüm diğer takım arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Diğer teknelerle kaynaşıyoruz. Tanıma fırsatı buluyoruz. Oldukça keyifli bir hafta sonu oluyor. Eker de bizi çok güzel ağırlıyor" dedi.

Hava şartları sebebiyle Mudanya’dan denize açılan yelkencilerin, kategori lideri olmak için ortaya koyduğu kıyasıya mücadele nefesleri kesti. Teknik bilgiyle fiziksel eforun harmanlandığı, zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olan Tirilye Koy İçi Etabı, tüm katılımcılara büyük bir deneyim yaşattı.

18 Ağustos’ta yapılan Moda - Tirilye etabının ardından, 19 Ağustos’ta Tirilye’de gerçekleşen Koy İçi Yarışı etabının birincileri de belli oldu. IRC 0: Orient Express 6, IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1, IRC II: Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo ve IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı - Bled2

11. TAYK - Eker Olympos Regatta’nın ilk etabını en hızlı şekilde kateden tekne, 03.34.32 saatlik dereceyle Eker Sailing Team - Eker Süzme oldu. IRC 0: Eker Sailing Team - Eker Süzme, IRC I: Columbia Alize 1070, IRC II: Coca Cola İçecek - Das Carina ve IRC III: Nts Danışmanlık - Falcon

Tirilye Koy İçi Yarışları’nda büyük bir efor sarf eden yelkenciler, yorgunluklarını Marina Partisi’nde atma fırsatı buldu. Takımların bir yandan sosyalleşirken diğer yandan yarışlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduğu partide aynı zamanda ilk iki etabın liderlerine ödülleri takdim edildi.

Yarış, Tirilye - Moda etabıyla tamamlanacak

TAYK - Eker Olympos Regatta 2023’te kupaya uzanan takım ise Tirilye - İstanbul arasında yapılacak son etabın ardından belli olacak.