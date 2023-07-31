Tirilye zeytin şenliği ile coştu

Kaliteli zeytin üretimi, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılan Tirilye’de Zeytin Şenliği coşkusu yaşandı. “En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Meze” yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu ve Mudanya Beledisi Halk Dansları Topluluğu gösterilerinin yer aldığı şenlikte coşku, Kübra Lana ve Rumeli Ekrem konserleriyle doruğa ulaştı.

Mudanya’nın doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi; geleneksel hale getirdiği Tirilye Zeytin Şenliği kapsamında bu yıl da coşkulu bir etkinliğe imza attı. Şenlik, 29 Temmuz Cumartesi günü Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen şenlik yürüyüşüyle başladı. İlk gün etkinlikleri Bursa’nın sevilen seslerinden Kübra Lana konseriyle tamamlandı. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda üreticiler zeytinyağı, zeytin, sabun ve kozmetik ürünlerinden oluşan ürünlerin tanıtımını yaptı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek, katılımcılara hediyeler dağıttı. İki gün boyunca süren etkinlikler kapsamında “En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Meze” yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. “En Kaliteli Zeytinyağı” yarışmasında Dilek Şeker üçüncü, Nilgün Ergün ikinci, Emrecan Narin birinci oldu. “En Kaliteli Zeytin” yarışmasında ise Senem Akın üçüncü olurken, Levent Şeker ikinci, Nevin Yazgı birinciliği hak etti. “En Lezzetli Meze” yarışmasında 23 meze yarıştı. Girit ezme ile Canan Demirtaş, havuçlu kabaklı taratorla Gülnur Düzenli ikinci, Enginar sarmasıyla Nilgün Ergün birinci oldu. Şenlikte coşku, Rumeli Ekrem konseriyle doruğa ulaştı. Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geleneksel hale getirilen şenliklerde, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti.