Tırın altına giren kamyonette sıkıştılar

Bursa’da yağışlı havada direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet, seyir halindeki tırın altına girdi. Kamyonette sıkışan 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 AEM 176 plakalı tır şoförü A.Y., Rusya’ya götürmek için yüklediği şeftalilerle yola çıktı. 35 SU 220 plakalı kamyonet sürücüsü S.K. ise yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alırken tıra çarpan kamyonet sürücüsü, kasanın arkasına kadar savruldu. Sürücü S.K. ve yanındaki yolcu, kamyonet içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.