Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tır parkı içerisinde hareket eden tırın altında kalan vatandaş yaralandı.

Kaza, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yılport Tır Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan çıkış yapmak için bekleyen 34 EDC 229 plakalı tırın sürücüsü, çıkış yapmaya hazırlandığı sırada, lavabodan çıkarak tırın önünden geçen Mustafa G.’yi fark edemedi. Hareket eden tır, Mustafa G.’ye çarparak altına aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tırın altından çıkarılan Mustafa G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Mustafa G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.