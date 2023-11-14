Tırın devrilme anı kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi köprüsünde dün devrilen tırda sürücü yaralanmıştı. Tırın devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tırın devrilme anı kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi köprüsünde dün devrilen tırda sürücü yaralanmıştı. Tırın devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Osmangazi Köprüsü’nün Kocaeli Gebze girişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafifi ticari araç ile çarpışan tır devrildi. Yan yatan dorsenin bir bölümü yol kenarındaki yeşillik alana kaydı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tırın savrulduğu ve yol kenarına devrildiği görülüyor. O sırada kimseye çarpmaması ise facianın önüne geçerken, sürücünün yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.